25 Jahre lang gab es den Heurigen Grafinger direkt in der Ortschaft Priel, seit fünf Jahren werden die Gäste im „Weinblick“ etwas außerhalb des Ortes empfangen. Das Jubiläum war ein Grund zum Feiern – und auch gleich ein Grund, etwas Gutes zu tun!

Das Fest begann mit einem Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Senftenberg, am Nachmittag sorgte die „Highmountain Dixie and Blues Gang“ aus Lilienfeld für sommerliche Stimmung. Seniorchef Markus Grafinger erhielt dabei das Ehrenzeichen der Gemeinde Senftenberg. An diesem Tag wurde jeder eingeladen, mit der Familie zu feiern. Und es wurde um Spenden gebeten. Spenden, die der jungen Jaqueline Puhl für Therapiestunden zugutekommen sollten. Jaqueline ist eingeschränkt und benötigt für ihr Weiterkommen ganz spezielle Therapien.

Letztendlich kamen – aufgefettet von Bernhard Lackner von der NÖ Versicherung – nicht weniger als 2.100 Euro zusammen. Diese Summe wurde kürzlich der Familie übergeben.