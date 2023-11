Installationen aus Licht: Kremser Künstler mit feiner Klinge

Das Kuratoren-Duo Kerstin und Jakob Wiesmayer hat sieben Künstler bzw. Künstlergruppen eingeladen, auf ausgewählten Plätzen in der Altstadt ihre Positionen zum Thema Mobilität künstlerisch zu „beleuchten“.

Auftakt erfolgte genau zu Sonnenuntergang

Pünktlich zu Sonnenuntergang um 16.36 Uhr versammelte sich eine große Menschenmenge vor der Ursulakapelle im Pfarrhof St. Veit, um die dritte Auflage des LICHTFESTES Krems mitzufeiern. Stadtrat Helmut Mayer wies in seiner Eröffnungsrede auf die Faszination von Licht und Lichtkunst hin: „Licht ist flüchtig. Es wirkt im Moment. Genau dieser Aspekt macht auch die Lichtkunst so spannend.“

Wenig Spektakel, dafür feine Installationen

Das LICHTFEST Krems geht auf eine Initiative von kremskultur zurück. Kulturamtsleiter Gregor Kremser bedankte sich bei den beiden Kuratoren Kerstin und Jakob Wiesmayer sowie bei den Sponsoren und den teilnehmenden Künstlern. „Das LICHTFEST Krems unterscheidet sich von Lichtfesten, wie man sie von anderen Städten kennt, da es nicht spektakuläre Projektionen im Programm hat, sondern vielmehr feine Installationen, die einen engen Bezug zu den einzelnen Spielorten haben“, betonte Kremser die Besonderheit des Kremser Festes.

Kunstliebhaber sind zu Spaziergang eingeladen

Das LICHTFEST Krems begibt sich auf einen Spaziergang durch die Stadt und lädt Besucher ein, mitzugehen. Als Ausgangspunkt empfiehlt sich die Ursulakapelle mit Pendule Lunaire, einer Installation von Martin Hesselmeier, die zu einer einzigartigen Reise zum Mond einlädt und symbolisch die Lichtgeschwindigkeit darstellt: Das Licht braucht nur 1,3 Sekunden, um von der Erde zum Mond zu gelangen. Weitere Stationen sind in der Unteren Landstraße die leuchtenden Pilze in der Piaristenstiege von Evi Leuchtgelb, „Warmphasen“ der Gruppe raumarbeiterinnen, verschiedene Projektionen vor Geschäftslokalen und an Hausfassaden sowie Lichtkunstarbeiten in den Citylights der Bus-Haltestellen im Stadtgebiet.