Kremser Unternehmerin: „Als Frau muss man manchmal stärker kämpfen“

Österreich hinkt in Sachen Gleichstellung von Frauen noch immer hinterher. Das legt der kürzlich erschienene „Frauen Management Report“ der Arbeiterkammer nahe. Demnach liegt der weibliche Anteil in der Geschäftsführung von Unternehmen nur bei 10,5 Prozent. Das ist europaweit einer der niedrigsten Werte.

Eine Vertreterin dieser kleinen Gruppe ist Eva Kaufmann, die Geschäftsführerin des Studio Ideenladen, einer Werbeagentur mit Sitz in Krems. Anlässlich des heutigen Weltfrauentages hat sich die 32-Jährige Gedanken gemacht, wie man dieses Ungleichgewicht beheben könnte. „Was wir brauchen, ist eine Verbesserung der Rahmenbedingungen: Bessere Ausbildung, Förderung der Talente bereits in der Schule, mehr Kinderbetreuungsplätze und adäquate sowie gleichberechtigte Karenzmodelle. Für alle sollten gleiche Bedingungen herrschen.“

Kaufmann kritisiert den kollektivvertraglichen Rahmen, der etwa bei Sonderurlaubsregelungen nicht auf die modernen Anforderungen abgestimmt sei. „Warum erhält ein männlicher Mitarbeiter für einen Umzug drei Urlaubstage und bei der Geburt seines Kindes nur einen Tag? Hier wird nicht berücksichtigt, dass sich auch die Rolle der Männer verändert hat.“ Im Studio Ideenladen gebe es diese ungleiche Ausschüttung an Sonderurlaubstagen nicht mehr.

Vorurteil: „Bissige“ Frauen, „selbstbewusste“ Männer

In ihren sieben Jahren als Geschäftsführerin sei sie zwar nie mit Vorurteilen oder Diskriminierungen konfrontiert gewesen, so Kaufmann. Dennoch müsse „man als Frau manchmal stärker kämpfen als ein Mann, um ernst genommen zu werden.“ Frauen in der Führungsebene würden schnell einmal als „bissig“ abgestempelt werden, während ein Mann bei selbem Verhalten als „selbstbewusst“ geachtet werde. Ihrer Branche stellt sie jedoch ein positives Fazit aus: „Das Problem war nie so akut, wie in anderen Bereichen, auch wenn die Führungspositionen auch hier großteils männlich besetzt sind.“

Was Kaufmann anderen Frauen rät, die ebenfalls nach Führungspositionen streben? „Wir sollten uns gegenseitig mehr unterstützen und selbstbewusster an unsere Aufgaben herangehen. Nicht immer alles zerdenken und die Dinge manchmal ein bisschen gelassener sehen. Und stellenweise sollten wir uns selbst fragen: Woher kommt diese Einstellung, dieses Vorurteil oder dieser Umstand? Denn, wenn man den Ursprung kennt, kann man etwas verändern.“

Eva Kaufmann leitet seit 2016 das Studio Ideenladen gemeinsam mit Sebastian Streibel. Die 32-Jährige, die Medientechnik an der Fachhochschule St. Pölten studierte, ist als Projektmanagerin tätig, leitet die Bereiche Branding und Grafikdesign und kümmert sich um die Buchhaltung.

