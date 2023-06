Notarzt hilft jetzt auch im „Homeoffice“

Zusätzlich zum Notfallmediziner, der unverändert mit dem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) zu Patienten gebracht wird, setzt das Rote Kreuz Krems nun auch auf den Tele-Notarzt.

Arzt-Kontakt per Smartphone oder Tablet

Sanitäter eines Rettungswagens haben bei einem Patienten den Verdacht auf eine lebensbedrohliche Erkrankung und alarmieren einen Notarzt. Mussten diese früher auf das Eintreffen desselben warten, so kann dieser seit wenigen Tagen auch per Smartphone oder Tablet digital per Internet zum Einsatzort geholt werden.

Hilfestellungen für die Notfallsanitäter

Um einen Notarzt im Bedarfsfall schneller zum Einsatzort zu bekommen, gibt es in Form eines Pilotprojekts diese neue Möglichkeit. Der Mediziner kann die Zeit bis zum nächsten physisch anwesenden Arzt verkürzen und bei Bedarf die Notfallsanitäter – etwa bei der Beurteilung eines EKGs – beraten oder diese anweisen, Medikamente zu verabreichen. Die Kommunikation erfolgt mittels einer speziellen App, welche Daten verschlüsselt an den Telenotarzt übermittelt.

Ziel des Projektes Tele-Notarzt ist es, bei Bedarf dem Patienten an Ort und Stelle noch schneller helfen zu können, denn dabei ist es unabhängig davon, wo der Arzt tatsächlich sitzt. Die Mediziner können zudem auch von mehreren verschiedenen Bezirksstellen zur Beratung herangezogen werden.