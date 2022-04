NEOS und ProKrems fusionieren für die Kremser Gemeinderatswahl

Werbung

Nach wochenlangen Spekulationen ist das Geheimnis nun gelüftet, in welcher Konstellation die NEOS bei der Gemeinderatswahl in Krems antreten. Spitzenkandidat wird Baumeister Dominic Heinz, an zweiter Stelle steht Peter Hauswirth, der Betreiber des Cinemaplexx im Gewerbepark. Überraschend kommt, dass die pinke Fraktion gemeinsame Sache mit der Bürgerliste ProKrems macht, für die in den vergangenen fünf Jahren Robert Simlinger als Einzelkämpfer im Gemeinderat fungierte. Er wird im Herbst ebenso für die NEOS in Krems – kurz „NiK“ – kandidieren wie Adi Krumbholz und Josef Pachschwöll, die 2012 mit der UBK in das Stadtparlament einzogen.

Für Spitzenkandidat Heinz ist es im Gegensatz zu Hauswirth kein kompletter Quereinstieg in die Politik. Der Geschäftsführer der Firma „Bau4Kultur“, der in der jüngeren Vergangenheit als Kritiker des neuen Stadtbusses und Verfechter für ein Fahrverbot in der Wegscheid aufgefallen war, war einst Mitglied der ÖVP-Stadtpartei. Ausgetreten sei der 48-Jährige vor der Wahl 2017, weil die „Struktur nicht gepasst“ habe. „NiK“ ist für ihn ein „Angebot für ein modernes, liberales und zukunftsorientiertes Krems für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich eine aktive Stadtpolitik wünschen.“ Es gehe darum, das „enorme Entwicklungspotenzial zu entfalten und den nicht mehr zeitgemäßen Zugang zu Politik zu überwinden.“

Mehr Transparenz und Unternehmerfreundlichkeit

Als konkrete Themen, die „NiK“ bearbeiten möchte, nennt Heinz die „Stadtentwicklung mit einer planvollen Bautätigkeit und Parkraumbewirtschaftung sowie eine Begrünungsoffensive, den Bau leistbarer Wohnungen und ausreichend Kinderbetreuungsplätze.“ Klassische NEOS-Schwerpunkte wie eine transparentere Stadtpolitik und mehr Unternehmerfreundlichkeit sind ebenfalls mit dabei im Wahlprogramm, das bis Ende Mai detailliert ausgearbeitet werden soll. Bis dahin sollen auch die weiteren Teammitglieder feststehen.

Motivierende Worte zum Start der neuen Liste kommen von NEOS-Landessprecherin Indra Collini. Sie sieht in Heinz und Hauswirth zwei „echte Anpacker mitten aus dem Leben. Sie wissen ganz genau, wo der Schuh drückt und was es für eine Stadt der Zukunft braucht. Gemeinsam mit den erfahrenen Mandataren der Bürgerliste haben wir die große Chance, den Menschen in Krems eine Vision aufzuzeigen und für frischen Wind zu sorgen.“

