Kremser Gastro-Szene: Sonntagsöffnung bringt Vorteile

Eine Zeit lang sperrten immer mehr Gastro-Betriebe sonntags zu. Der Trend scheint gestoppt zu sein.

Im Gegenteil: Harry Schindleggers Poldi Fitzka, bei dem er kurz vor Vertragsverlängerung steht und das ein Facelifting (neue Möblierung, ...) erfahren hat, hat seine Öffnungszeiten um den Sonntag erweitert. „Wir sollten das Gastgewerbe nicht zu Tode jammern“, meint der Gastrotainer. „Eine Verkürzung der Öffnungszeiten oder Umstellung auf Selbstbedienung sind keine Lösungswege.“ Schindlegger meint, er tue sich bei den Dienstplänen mit sieben Werktagen sogar leichter. Wichtig sei ihm, dass klassische „Wirtshäuser“ bleiben, nicht mehr nur Pizzas, Kebap und Burger angeboten werden.

Am Sonntag zuzusperren ist auch im Hofbräu am Steinertor kein Thema, wie Geschäftsführer Thomas Kalchhauser versichert: „Das wäre bei uns schon vom Produkt her ein Unsinn und es brächte nichts.“ Im Hofbräu, wo es in der Küche die Viertagewoche gibt, werden Stelze und Schnitzel auch künftig an sieben Tagen serviert. „Wenn man Ruhezeiten einführen wollte, müsste man zwei Ruhetage machen. Aber auch das steht nicht zur Diskussion.“

„Wir machen am Sonntag ein gutes Geschäft“, sieht Otto Raimitz keinen Grund, sein Wellenspiel in Stein auf sechs Tage zu beschränken. „Das Marktspiel in der Stadt ist am Sonntag zu. Aber hätten wir das Wellenspiel nicht, wäre das dafür ganz sicher offen!“ Auch Raimitz kann wegen mehrerer Standorte beim Personal flexibel planen. Ein „Pausetag“ ist auch hier nicht angedacht.