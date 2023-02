Krems: Schuldenabbau wird fortgesetzt

Das Budget 2023 ist die erste Nagelprobe für SPÖ-Bürgermeister Reinhard Resch. Der Debatte im Gemeinderat kann er jedoch entspannt entgegensehen. Die Zustimmung dürfte deutlicher sein als erwartet.

SPÖ-Finanzstadtrat Helmut Mayer verantwortet 80,1 Millionen Euro (2022: 71,8 Mio.). Am Ende soll es sogar einen Liquiditätszugang (Überschuss) von 7 Millionen Euro ergeben. Mayer: „Das Geld brauchen wir, um Investitionen zu tätigen!“ 2023 sind das immerhin rund 20 Millionen, etwa für die Fertigstellung der Ringstraße oder eine neue Krems-Brücke im Gewerbepark. Bei der Vorschau bis 2027 stechen Investitionen von über 100 Millionen ins Auge. Größter Brocken ist die neue Badearena mit 38 Millionen. „Die Schulden werden heuer von 50.1 auf 34,3 Millionen sinken und für die nächsten Jahre auf dem Stand aus 2022, also bei maximal 50 Millionen, eingefroren‘.“

Die NÖN fragte bei allen Fraktionen nach, ob sie sich in die Verhandlungen gut eingebunden gefühlt hätten und ob sie dem Budget zustimmen werden. Die ÖVP kritisiert zwar, dass einige Sachen schon vorher festgestanden seien. „Mit dem Budget wird auch beschlossen, was nicht realisiert wird, wie ein Veranstaltungszentrum, die Utzstraßen-Anbindung an die B 3, die Stadtbahn und vieles mehr“, stellt Vizebürgermeister Florian Kamleitner fest. „Aber selbst für die Umsetzung überfälliger Maßnahmen braucht es einen positiven Beschluss, und dem werden wir im Sinne der Kremser nicht im Wege stehen.“

„Perfekte Vorbereitung“ des Budgets durch die Finanzdirektion lobt FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz. Zustimmung werde es keine geben. Einmal mehr stößt man sich an der 38-Millionen-Ausgabe für das neue Bad „in einer Zeit, in der sich die Menschen das Leben nur mehr schwer leisten können, viele nicht mehr wissen, wie sie die anfallenden Kosten stemmen sollen. Sogar das Sterben wird teurer!“ Sie wünsche sich „eine andere, sozialere Politik, die die Menschen in ihrem täglichen Leben unterstützt“.

Einig ist sich mit Rosenkranz Wolfgang Mahrer (KLS) nur im Lob für die Vorbereitung. Die KLS werde zustimmen, „weil das Budget ein weiterer Schritt zur Sanierung der Stadtfinanzen ist und uns beim Neubau des Bades weiterbringt.“ Das alte sei heruntergekommen und unzumutbar für die Kremser und die Gäste. Mahrer verwehrt sich auch gegen „parteipolitische Querelen, um dem Bürgermeister eins auszuwischen“.

Gut informiert fühlen sich die zwei Mandatare der Liste NIK. „In vielen ÖVP-regierten Gemeinden ist es nicht üblich, dass alle Parteien in die Budgeterstellung einbezogen sind“, stellt Gemeinderat Robert Simlinger fest. Es gehe um „Sachpolitik vor Parteipolitik“, daher werde NIK zustimmen.

Er sei nicht grundsätzlich gegen das neue Bad, meint Grünen-Solist Markus Schwarz. „Ich kann nur keinem Budget zustimmen, in dem ein Bad mit so hohen Kosten vorgesehen ist.“ Dagegen fehle es an Maßnahmen wie dem Ausbau der Infrastruktur, des öffentlichen Verkehrs und erneuerbarer Energien. Von ihm werde ein Nein kommen.

„Offenheit“ und eine gute Aufnahme in die Budgetsteuerungsgruppe stellt Jochen Haslinger (MFG) fest. Das sei sehr positiv zu bewerten. „Unter den aktuellen Gegebenheiten ist es gelungen, ein ordentliches Budget zu schnüren. Es gibt für mich keinen Anlass, gegen das Budget zu stimmen!“

Nervenflattern war überflüssig

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.