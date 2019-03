26 Patienten pro tag, 336.000 gefahrene Kilometer, 21.000 Einsatzstunden im Fahrzeug – Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Hans Ebner stellte bei der Jahreshauptversammlung in seiner Bilanz fest, dass die Einsatzzahlen im Wesentlichen gleich geblieben sind.

Was ihn aber freut: Es gibt einen leichten Zuwachs bei den freiwilligen Helfern, sowohl im Rettungs- wie auch im Gesundheits- und Sozialdienst. Dabei wird einerseits die Zahl der Zivildiener laufend weniger, andererseits würden Jugendliche immer öfter das „freiwillige Sozialjahr“ wählen, derzeit sind sechs junge Frauen im Rahmen dieser Einrichtung in der Bezirksstelle tätig. Insgesamt 192 Personen umfasst Ebners Mannschaft, davon sind sechs hauptberuflich als Rettungssanitäter tätig.

Was gut läuft, ist die Aktion „Team Tafel“: Im Vorjahr gab es an den Samstagen 49 Ausgaben von Lebensmitteln, die von 1.760 Personen abgeholt wurden. Insgesamt werden so 5.745 Personen betreut, knapp 37.000 Kilo Lebensmittel (von sechs Supermärkten und der Bäckerei Schalk zur Verfügung gestellt) wurden von den 52 freiwilligen Helfern verteilt. Leiter des Team-Tafel-Projektes ist Harald Hager.

Schließlich wurden auch Beförderungen und Ehrungen vorgenommen. Unter anderem erhielt Rotkreuz-Urgestein Johann Schartner für seine 40-jährige Tätigkeit das Dienstjahresabzeichen in Gold, Heinrich Becker und Walter Hengsberger nahmen jenes in Silber (25 Jahre) entgegen.