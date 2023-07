Mobilität in Krems: „Rad- und Fußverkehr müssen mehr Platz bekommen!“

Mehr Platz für Rad- und Fußverkehr

„Wir müssen dem Rad- und Fußverkehr in der Stadt viel mehr Platz einräumen“, sind sich Michaela Binder und Ronny Weßling (KLS) einig. „Wir wollen daher neue Impulse setzen, um mehr und attraktivere Rad- und Fußverbindungen zu schaffen“, so die beiden neuen Fuß- und Radvekehrsbeauftragten. Als erste Arbeitsschwerpunkte bezeichnen sie die Entschärfung von Problemstellen und den Ausbau sicherer Fuß- und Radverbindungen in allen Stadtteilen. Wichtig sei auch die öffentliche Bewusstseinsbildung für die „aktive“ Mobilität.

Anregungen per Mail willkommen

Binder und Weßling wurden von der Arbeitsgruppe Gehen & Radfahren nominiert. Hier sind verschiedene Interessensgruppen, Politik, Verwaltung und engagierte Bürger vertreten „Wir verstehen uns auch als Vermittler zwischen den einzelnen Interessensgruppen und laden die Menschen ein, ihre Verbesserungsvorschläge und Anregungen direkt an uns heranzutragen“, sagt Weßling. Als Kontakt bietet sich die Mailadresse krems@fuss-radverkehr.at an. Für einen laufenden Austausch mit den Bürger sind auch regelmäßige Treffen in den Stadtteilen geplant.

Sicherheit ist ein zentrales Anliegen

Michaela Binder ist Archäologin und lehrt an der Universität Wien. Als Mutter eines zweijährigen Sohnes ist ihr vor allem der Ausbau sicherer Rad-und Fußverbindungen ein zentrales Anliegen. Ronny Weßling ist Geschäftsführer eines 3D-Studios. Er lebt seit fünf Jahren mit seiner Familie in Krems. Einen „Kulturkampf ums Auto“ lehne er ab, betont er, vielmehr solle das Angebot attraktiver und sicherer Fuß- und Radinfrastruktur die Menschen überzeugen, dass sie sich bewusst für aktive Mobilität entscheiden.