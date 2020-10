Wohl kaum ein Lokal in Krems hat so ein treues Publikum wie das Café-Pub „Hoppala“ in der Wiener Straße. „80 Prozent sind Stammgäste“, sagt Inhaber Erich Lipp.

„Bevor wir zusperren müssen, ist mir jedes Mittel recht.“Erich Lipp

Auch wenn der Wirt die meisten seiner Kunden kennt: Von der seit 5. Oktober geltenden Registrierungspflicht in der Gastronomie ist natürlich auch sein Lokal nicht ausgenommen. Ein geringeres Übel, das Lipp in Kauf nimmt: „Bevor wir zusperren müssen, ist mir jedes Mittel recht.“

Deswegen hat er sich jetzt in Absprache mit der Wirtschaftskammer ein System überlegt, das die Zettelwirtschaft zumindest etwas in Grenzen hält und seinen Stammgästen die Mühe erspart, jedes Mal wieder das Datenblatt von Neuem ausfüllen zu müssen.

„Der erste Zettel muss ganz normal ausgefüllt werden. Dann vergebe ich eine Nummer für den Gast. Er muss dann bei jedem neuerlichen Besuch nur noch die Nummer, Datum und Uhrzeit sowie die Tischnummer angeben“, erklärt Lipp. Von einer digitalen Lösung hält er nichts. „Die Leute haben Angst davor, dass ihre Daten dann wieder irgendwo registriert sind.“

„Wir fanden es zum Kotzen, dass viele Lösungen für die Registrierungspflicht so teuer sind. Die Branche ist eh so gebeutelt.“ MyTap-Gründer Philipp Fock

Genau diese Sorge nehmen wollen Ahmed Aytac, Markus Laimer, Matthias Schaider und Philipp Fock. Die vier aufstrebenden IT-Experten haben in Krems unter dem Namen MyTap eine kostenlose Smartphone-Lösung für Gastronomen entwickelt.

: MyTap Vier junge IT-Experten haben in Krems eine Smartphone-Lösung für die Registrierungspflicht entwickelt.

Dabei war der Plan des 20 bis 22 Jahre alten Quartetts ursprünglich ein ganz anderer. Stand erst eine App für den digitalen Austausch von Visitenkarten im Fokus des Interesses, schwenkten die drei Absolventen der HTL Krems aus den Bezirken Krems-Land und Horn, zu denen der Wiener Aytac über eine gemeinsame Zivildienst-Erfahrung stieß, auf einen Check-In für Fitnessstudios um.

Geworden ist daraus schließlich eine einfach Registrierungsmöglichkeit für die Gastronomie und seine Kunden, die mittlerweile in über 50 Lokalen in Wien und rund 30 in Niederösterreich zum Einsatz kommt. In Krems greifen aktuell etwa das Café Hagmann in der Landstraße und das Hotel Steigenberger auf MyTap zurück. Doch wie funktioniert das Programm überhaupt?

Gäste registrieren sich per Smartphone über einen QR-Code beim Restauranteingang oder am Tisch. Die Daten werden auf einem Hochsicherheitsserver in Deutschland gespeichert und nach 28 Tagen vernichtet. Einsehen können nur die Gastronomen.

Etwas umständlicher sieht die Nutzung von MyTap für Nicht-Smartphone-Besitzer aus. Sie müssen schon vor dem Restaurantbesuch ihre Daten online eingeben und den QR-Code für den Check-In ausdrucken. „Das ist aktuell noch nicht die beste Lösung“, gesteht auch Mitgründer Fock. Man arbeite hier aber bereits an einer Verbesserung.

Weil MyTap gratis ist, springt für die jungen Entwickler kein Profit raus. Der finanzielle Aspekt werde erst später ein Thema sagt Fock: „Wir fanden es zum Kotzen, dass viele Lösungen für die Registrierungspflicht so teuer sind, weil die Branche eh so gebeutelt ist. Für uns geht es nur darum, einen Ruf aufzubauen und den Bekanntheitsgrad zu steigern.“