Zahlreiche Einbrüche in OÖ, NÖ und der Steiermark geklärt

Bei diesen Erhebungen konnten die Polizistinnen und Polzisten nach einer Einbruchsserie in der Nacht von 09. auf 10. Jänner 2023 im Bezirk Krems-Land ein mögliches Tatfahrzeug ausforschen und in weiterer Folge den Fahrzeuglenker, einen 37-jährigen rumänischen Staatsbürger, eruieren. Dieser wohnte gemeinsam mit einem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger in einer Wohnung in Bruck an der Mur, Steiermark.

Bei weiteren Ermittlungen konnten die beiden rumänischen Staatsbürger unmittelbar nach der Begehung von vier Einbruchsdiebstählen in Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, am 15. Februar 2023 in Aschau bei Ilz, Steiermark, von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl und Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, festgenommen werden.

Die Polizistinnen und Polizisten konnten bei der Festnahme der beiden Beschuldigten Diebesgut und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut von zurückliegenden Einbruchsdiebstählen sichergestellt werden. Bei der Einvernahme verweigerte der 37-jährige Beschuldigte die Aussage, der 34-jährige Beschuldigte war zu nachfolgenden Straftaten geständig:

- Einbruchsdiebstahl in ein Selbstbedienungsgeschäft in der Nacht von 05.10.2022 auf 06.10.2022 in 4533 Piberbach, OÖ,

- 2 versuchte Einbruchsdiebstähle in Geschäfte in der Nacht von 09.01.2023 auf 10.01.2023 in 3542 Gföhl, NÖ,

- versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft am 10.01.2023, gegen 04.00 Uhr, in 3613 Albrechtsberg, NÖ,

- versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in der Nacht von 09.01.2023 auf 10.01.2023 in 3500 Gneixendorf, NÖ,

- Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in der Nacht von 12.02.2023 auf 13.02.2023 in 3294 Lunz am See, NÖ,

- Einbruchsdiebstahl in ein Lokal in der Nacht von 12.02.2023 auf 13.02.2024 in 3294 Lunz am See, NÖ,

- Einbruchsdiebstahl in ein Gasthaus in der Nacht von 14.02.2023 auf 15.02.2023 in 8333 Riegersburg, Steiermark,

- Einbruchdiebstahl in ein Gebäude in der Nacht von 14.02.2023 auf 15.02.2023 in 8333 Riegersburg, Steiermark,

- Einbruchsdiebstahl in eine Garage eines Einfamilienhauses in der Nacht von 14.02.2023 auf 15.02.2023 in 8333 Riegersburg, Steiermark,

- versuchter Einbruchsdiebstahl in ein Autohaus in der Nacht von 14.02.2023 auf 15.02.2023 in 8333 Riegersburg, Steiermark.

Da ein Teil des sichergestellten Diebesgutes noch keinen Straftaten zugeordnet werden konnte, werden die Ermittlungen der Kriminalisten fortgesetzt. Bei den Einbruchsdiebstählen wurden u.a. Werkzeug, Bargeld, Kleidung gestohlen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 30.000,-- Euro, die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die beiden Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt eingeliefert.

