Krems: Weinbeißer eroberten die Dominikanerkirche

Die Dominikanerkirche war - endlich wieder! - Schauplatz der Veranstaltung "Wein & Genuss". Hunderte Gäste gaben sich am Freitag, 1. April, und Samstag, 2. April, den Verlockungen hin.

60 Top-Betriebe vertreten

Neben Gaumenfreuden in Form von Käse und Salami-Spezialitäten sowie erlesenem Kaffee lockten die zahlreichen edlen Tropfen, die die teilnehmenden Winzer gerne in die Gläser ihrer Gäste rinnen ließen. 60 Weinbaubetriebe waren diesmal vertreten - der Situation geschuldet war eine etwas "lockerere" Platzierung der Stände, was mehr Platz für die Genießer schuf und entsprechend goutiert wurde.

Nur Top-Weine in Gläsern

Erfreulich viel junges Publikum war im herrlichen Ambiente vertreten. Dazwischen viele erfahrene Profis, die sich anhand der Liste durch das Angebot kosteten. Vertreten waren ausschließlich 5-, 4- und 3-Kronen-Winzer aus dem Vinaria Wine Guide. Schlechter Wein war einfach an diesem Wochenende in den altehrwürdigen Hallen nicht auszumachen.

432 Korken im Schätzspiel

Rege genutzt wurde auch das Gewinnspiel, bei dem Korken in einer Glasbox geschätzt werden mussten. Nur auf den ersten Blick eine leichte Übung! Das gut gehütete Geheimnis wurde erst am Ende der beiden Wein- und Genusstage gelüftet. Es hatten sich 432 Stück in der Rate-Box befunden.

