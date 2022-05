„150er“ der Feuerwehr Schönberg wurde nachgefeiert

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Man schrieb das Jahr 1870, als der damalige Bürgermeister Ferdinand Kuchlbacher in seiner Gemeinde die Gründung einer Feuerwehr anregte. Mehrere größere Brände in den Jahren zuvor waren ausschlaggebend dafür. Die Feiern zum 150-jährigen Bestandsjubiläum im Jahr 2020 konnten nicht stattfinden – die Gründe dafür sind wohl jedem NÖN-Leser bekannt.

Aber jetzt war es so weit: Am vergangenen Sonntag kamen nicht nur alle Feuerwehren der Großgemeinde Schönberg zum Alten Badhaus, sondern auch viele Gemeindebürger. Feuerwehrkurat Diakon Herbert Trautsamwieser zelebrierte einen Wortgottesdienst, der von den Schönberger Jungmusikanten unter Andreas Leopold musikalisch gestaltet wurde. Letztere waren auch für die Musik beim anschließenden Festakt verantwortlich.

Bürgermeister Michael Strommer zollte dabei den Schönberger Florianijüngern höchstes Lob: „Keiner ist in dieser langen Zeit auf dem sprichwörtlichen ,Schlauch ge stan denʼ!“, stellte er die Einsatzbereitschaft der jubilierenden Wehr in den Vordergrund. Und weiter: „Jeder, der einer Feuerwehr beitritt, ist mehr als nur ein Mitglied in einem Verein!“

Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Engelbert Mistelbauer berichtete von der Änderung des Einsatzspektrums für die Feuerwehren und verlieh gemeinsam mit Abschnittsfeuerwehrkommandant Reinhard Mathes an den Kommandanten der FF Schönberg, Harald Straninger, das „Verdienstzeichen 2. Klasse in Silber“ des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.

Schönbergs Kommandant-Stellvertreter Rudolf Nidetzky stellte die Festschrift vor und erzählte auch launig, welche Probleme die Corona-Pandemie mit sich brachte. Die Festschrift beinhaltet einen Querschnitt aus der wechselvollen Geschichte der Wehr. Nach dem Festakt luden die Silberhelme zum Mittagstisch ein.

