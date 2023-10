Messerattacke bei nächtlichem Streit unter Tschetschenen in Krems

Blutig endete eine Auseinandersetzung unter Tschetschenen am späten Abend des 16. Oktober.

Polizisten holten sich Verstärkung

Gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei zur Shell-Tankstelle an der Donaulände gerufen. An Ort und Stelle trafen die Beamten auf mehrere Männer. Ein 26-Jähriger hatte Wunden von Messerstichen am Oberarm und an der Schulter. Weil die Situation aufgeheizt war, holten die Polizisten mehrere Streifen und auch ihre Kollegen von der „Schnellen Interventionsgruppe“ zu Hilfe.

Täter verletzte sich auf der Flucht selbst

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der Verletzte offenbar mit dem mutmaßlichen Täter, einem 33-jährigen Landsmann, in Streit geraten war. Worum es ging, ist noch Gegenstand der Nachforschungen. Der Bruder des verletzten Opfers sagte als Zeuge aus, dass der Gegner mit einem Messer zugestochen habe. Danach sei er zur Tankstelle geflohen und dort über einen Bauzaun geklettert, wobei sich dieser ebenfalls Verletzungen (im Gesicht) zugezogen habe.

Blutiges Messer in Tatortnähe gefunden

Ein blutiges Messer wurde im Bereich der Tankstelle gefunden und sichergestellt. Beide Beteiligten landeten im Krankenhaus. Der 33-Jährige wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete wegen der Geringfügigkeit der Verletzungen des Opfers wenig später jedoch die Freilassung des potenziellen Messerstechers und eine Anzeige auf freiem Fuß an.