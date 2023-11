Fixpunkt zu Allerseelen: Stadt Krems lud zur Gedenkfeier

Gedenken an Verstorbene wurde am Allerseelentag würdig begangen.

Zur Erinnerung an die Gefallenen und an die Opfer der beiden Weltkriege sowie der im Dienst verunglückten Angehörigen des Österreichischen Bundesheeres fand eine Gedenkstunde in Krems - beim Sappeurdenkmal beim Stadtpark - und in Stein bei der Frauenbergkirche - mit einer Kranzniederlegung statt.

Appel an „Miteinander mit Wertschätzung“

„Wir erinnern an die Verstorbenen der beiden Weltkriege und mahnen angesichts neuer Konflikte und Kriege, dass Hass nicht zum Alltag wird“, appellierte Stadtchef Reinhard Resch an die Gäste. „Es kommt auf uns an, jeder und jede Einzelne macht den Unterschied - wie wir denken, handeln und miteinander umgehen. Ich appelliere an ein Miteinander mit Wertschätzung!“

Kranzniederlegungen an beiden Gedenkorten

Eine Kranzniederlegung fand in Krems und in Stein statt, jeweils im Beisein des Steiner Pfarrers Matthias Martin, Pfarrer Jörg Kreil von der heimischen evangelischen Pfarrgemeinde sowie Militäroberkurat Oliver Hartl. Die Musikkapelle des Bundesheeres umrahmte die Gedenkstunde auf würdige Weise.