Zum achten Mal geht heuer am 20. und 21. September an der Donaulände in Rossatzbach die „Starnacht aus der Wachau“ über die Bühne. An dem Staraufgebot wird normalerweise bis zum Schluss gefeilt, fix aufgestellt sind jedenfalls schon jetzt Andrea Berg, Wincent Weiss, Maite Kelly, Die Nockis, Ross Antony, Dj Ötzi, Peter Kraus, Thorsteinn Einarsson, Eloy de Jong und Die Mayerin. Alfons Haider an der Seite von Barbara Schöneberger wird wieder die Moderation übernehmen und auch einige Seitenblicke auf die Sehenswürdigkeiten der Wachau wagen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, im Vorjahr zum ersten Mal live dabei, sagte ihre Teilnahme auch für heuer zu, sie will diese „beste Werbung für diese Region auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren bei uns hier begrüßen dürfen“.

ORF und MDR übertragen Event

„Ein Erlebnis für die Wachau-Bewohner und große touristische Wertschöpfung“: Auch Rossatz-Arnsdorf-Bürgermeister Erich Polz sieht das Event in seiner Gemeinde sehr positiv und freut sich auf das diesjährige sowie auf zukünftige Starnächte.

Die Fernsehsender ORF und MDR strahlen die Starnacht noch am selben Abend, am 21. September, zeitversetzt aus. ORF-2-Channel Manager Alexander Hofer: „Die Starnacht ist eine der Premium-Marken des ORF. Die Mischung aus Schlager, Rock/Pop und vielen anderen Musikrichtungen ist eben einzigartig. Der MDR ist ein wichtiger Partner für uns, der mehr als 1,5 Millionen Menschen über die österreichischen Landesgrenzen hinaus erreicht.“