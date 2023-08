Zwei Verletzte Alkolenker baute in Krems Unfall mit nicht zugelassenem Pkw

Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Foto: Manfred Wimmer

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

E in Alkolenker hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Heimatstadt Krems einen Unfall mit einem nicht zugelassenen Auto verursacht.

Der Pkw war laut Polizeiaussendung von Montag ins Schleudern geraten, gegen die Ortstafel von Gneixendorf und zwei Bäume geprallt. Der 21-Jährige und sein 20-jähriger Mitfahrer wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Lenker ist den Führerschein vorläufig los. Der junge Mann wird der Staatsanwaltschaft und der Verwaltungsbehörde angezeigt. Vollbild Mehr aus Krems Ära geht zu Ende Gföhleramt: „Winkler-Wirt“ sagt nach 136 Jahren Adieu Krems Infoplattform für Jugendliche startet durch Vielfältiges Musik... Nino de Angelo kommt zum Wachauer Volksfest Mehr Top-Stories Ausblick Ernte 2023: Rund 10 Prozent mehr Weizen erwartet Fahrradtest NÖN-Reporter tourte mit dem Lastenrad „Ari“ durch Amstetten Laa/Thaya 15-Jährige Go-Kart-Lenkerin bei Kollision mit Pkw getötet FB Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum Junger Fahrzeuglenker rast mit seinem BMW durch Gneixendorf und prallt gegen einen Baum 1 /15 Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Foto: Manfred Wimmer, Manfred Wimmer Anzeige Zwei Verletzte Alkolenker baute in Krems Unfall mit nicht zugelassenem Pkw . Ein Alkolenker hat in der Nacht auf Sonntag in seiner Heimatstadt Krems einen Unfall mit einem nicht zugelassenen Auto verursacht.