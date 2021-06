Motorrad, Mopeds, vor allem aber Fahrräder erleben seit 2020 Aufwind. Auch im Bezirk herrschte in den letzten 14 Monaten oft Gedränge auf beliebten Radstrecken und städtischen Radwegen. Dass die Zahl der Radunfälle von 2019 auf 2020 sprunghaft auf 9.308 anstieg (+ 14,4 Prozent), verwundert also nicht.

Fahrrad sollte immer funktionstüchtig sein

„Es ist essenziell, das Rad funktionstüchtig zu halten“, sagen etwa Gerhard Hanel und Wolfgang Hiller von der Radlobby Krems. Solide Bremsen, gutes Licht und Helm sind für beide sowieso Pflicht. „Wenn man sich etwas auskennt, kann man manche Mängel selbst ausgleichen, ansonsten wäre ein jährlicher Besuch in der Fahrradwerkstatt gut.“

Um auf dem „Drahtesel“ sicher durch den Alltag zu kommen empfiehlt Hiller, sich die Routenwahl genau zu überlegen. „Wenn ich alleine unterwegs bin, fahre ich andere Routen, als wenn ich mit den Kindern radle“, so der „Radlobbyist“. Außerdem sei das eigene Fahrverhalten immer an die Platz- und Sichtverhältnisse anzupassen, Abstand auch zu abgestellten Pkws zu halten.

39 Radfahrer verunfallten 2020 tödlich

Das Novum dabei: Erstmals betrug der Anteil der getöteten E-Biker mehr als die Hälfte (51,3 Prozent). „E-Bikes haben vor allem zwei Käufergruppen. Einerseits geübte, leistungsorientierte Sportradler, die ihre Reichweiten erhöhen wollen, andererseits Leute, die vor dem E-Bike mit Rad wenig zu tun hatten“, erklärt der Kremser ÖAMTC-Chef Peter Kuderna. Auch Emil Prammer von der Kremser „Radstudio Herz & Partner GmbH“ sieht im E-Bike-Segment teilweise Probleme.

„Wenn jemand nie Rad fährt und sich im Urlaub dann ein E-Rad borgt, kommt er selbst auf hohe Almhütten. Bergab ist er aber dann sehr unsicher unterwegs, und da passiert dann auch schnell mal was.“ Prammer plädiert für Fahrradtests, mindestens jedoch dafür, dass unerfahrene E-Biker zunächst nur leichte Strecken befahren.

ÖAMTC: Fahrpraxis ist wichtig

Der allgemeine Tenor von ÖAMTC bis Radlobby lautet: „Fahrpraxis ist ganz zentral für die Sicherheit am Fahrrad.“ Hanel und Hiller weisen jedoch auch auf die Wichtigkeit der Radinfrastruktur hin. So begrüßen sie die in der Bert schin ger stra ße in Krems installierten „Sharrows“.

Diese Piktogramme sollen auf gemischten Strecken Autofahrer auf den Radverkehr aufmerksam machen und weiters verhindern, dass Radfahrer zu weit rechts fahren und Gefahr laufen, von plötzlich geöffneten Türen geparkter Pkw getroffen zu werden.

„Wir fordern die Aufhebung der Benutzungspflicht von Radwegen.“ Prammer erwähnt die bereits existierenden Ausnahmen, etwa für Rennradfahrer im Training, fordert aber eine weitere Lockerung. „Es ist erwiesen, dass es sicherer ist, schnelle Radfahrer auf der Straße zu haben und den Radweg den normalen Radlern zu überlassen“, so Hanel.

Wie sieht die Sicherheitssituation bei motorisierten Einspurfahrzeugen aus?

„Was Motorradunfälle im Bezirk Krems angeht, gibt es keine Hotspots“, erklärt Polizeikommandant Manfred Matousovsky, selbst seit 18 Jahren Motorradfahrer. Hinsichtlich der Risikogruppen zeigt sich ein gemischtes Bild. „Bei zahlreichen Unfällen ist kein anderer Verkehrsteilnehmer involviert. Häufig handelt es sich bei Verunfallten um jüngere Lenker, 18-, 19,- oder 20-Jährige.“

Andererseits seien diese in Österreich auch strenger reguliert. Es gebe Fahrsicherheitstraining, Überprüfungsfahrten, erst ab 24-Jahren dürfen Modelle sämtlicher Leistungsstärke gefahren werden. Problematisch sieht er aber auch Motorrad-Wiedereinsteiger, die es zu schnell angehen. „Diese Leute sind oft Jahrzehnte nicht gefahren, und da gibt es keine verpflichtenden Prüfungsfahrten und Kontrollen.“

Auch im Sommer mit Schutzkleidung fahren

In den Sommermonaten, so Kuderna, verzichten manche Motorradlenker auf Schutzkleidung. Auch das Fahren zu zweit könne gefährlich werden, wenn die zweite Person nicht auch „geistig mitfährt“.

„Immerhin“, so meint Kuderna, „wird heute nicht mehr so viel in Eigenregie am Motorrad herumgeschraubt.“ Matousovsky ergänzt, dass dies aber im Bereich der Mopeds noch immer weit verbreitet sei.