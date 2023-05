Grünere Plätze als Auftrag

Die zukünftige Gestaltung von drei Plätzen in der Kremser Innenstadt stand im Mittelpunkt der zweiten Klimakonferenz, die nach der virtuellen Premiere im Vorjahr vergangene Woche im Schulzentrum über die Bühne ging. Bürger erarbeiteten gemeinsam mit Experten Konzepte für den Dreifaltigkeitsplatz, den Körnermarkt und den Hafnerplatz. Die zentralen Ergebnisse: Alle drei Plätze sollen grüner und so gut als möglich vom motorisierten Individualverkehr befreit werden. Am Hafnerplatz etwa ist ein Naschgarten und ein Keramikmuseum angedacht.

Die Ideen werden nun in einen Plan gegossen, der in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden soll. Für Umweltstadtrat Peter Molnar ist klar: „Die Innenstadt soll in den nächsten Jahren hitzefreier und autofreier werden. Jede Maßnahme und jeder Schritt weg von fossilen Energien, hin zur klimafitten Stadt ermöglicht eine bessere Lebensqualität für alle.“ Bürgermeister Reinhard Resch betonte, dass die Stadt nach wie vor anstrebe, „2030 klimaneutral sein“ zu wollen.

Den Vertretern von Fridays for Future (FFF) Krems gehen die Maßnahmen nicht schnell genug. Sie überreichten Molnar den „Greenwashing Award“ – eine Unmutsbekundung wegen der aus Klimaschützer-Sicht unzureichenden Handlungsbereitschaft der Stadt. „Wir setzen hiermit den Dialog mit den verantwortlichen Politikern der Stadt Krems aus, bis sie ihre Versprechen, für eine klimafreundliche Politik zu sorgen, einlösen“, sagte Aktivist Max Nutz. Molnar kritisierte den „Missbrauch“ der Klimakonferenz für Aktionismus und bedauert das angekündigte Ende der Gesprächsbereitschaft.

