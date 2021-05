Nach einem wochenlangen Kritikhagel, der den Stadtbus sogar in die Programme der öffentlichen und privaten Fernsehsender gebracht hat, hat sich die Aufregung längst gelegt. Krems hat sich, wie es scheint, mit seinem „gelben Riesen“ arrangiert.

Nichtsdestotrotz fand unlängst eine zweite Streckenbefahrung aller Linien mit einem Sachverständigen des Landes statt. Für die Stadt mit an Bord war Baudirektor Reinhard Weitzer. Hintergrund der obligatorischen Überprüfung: Die Abnahme der in der Konzession festgeschriebenen Auflagen. Unter anderem war in dem Papier, das der NÖN vorliegt, die Stadt aufgefordert worden, um eine Ausnahmeregelung für den Streckenabschnitt von der Göglstraße in die Untere Landstraße, der über den Moserplatz führt, anzusuchen.

Ein weiterer Programmpunkt der Befahrung war die Begutachtung der Strecke auf der Langenloiser Straße, die beim ersten Termin wegen Baustellenarbeiten nicht auf der Agenda stand. „Als Ergebnis wurden ergänzende Markierungen in einzelnen Haltestellen und Adaptierungen von zwei Haltestellen festgehalten. Beides soll bis Sommer umgesetzt werden“, teilt Weitzer mit.

Noch keinen Zeithorizont festgelegt hat die Stadt für die geplante Umgestaltung des Hohen Markts, der Wegscheid und des östlichen Teils der Unteren Landstraße zu einer Begegnungszone. Wie berichtet, soll die Verkehrssituation in dem Innenstadtbereich mit dem „umfassenden Projekt“, das die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer vorsieht, verbessert werden.

„Die technische Voruntersuchung liegt vor und zeigt vielversprechende Ergebnisse. Derzeit wird an einer praktikablen räumlichen Abgrenzung für die erforderlichen fachlichen Vertiefungen gearbeitet“, lässt die Stadt auf NÖN-Anfrage wissen. Zudem werde an einem Modus zur Einbindung von Stakeholdern gearbeitet.