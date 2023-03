Kinder laden zu Musical ein

Das Mut- und Mitmachmusical "Eine Welt" von Bernd Arhelger wurde 2018 in Deutschland uraufgeführt. Im Jahr 2020 hätte es in Gföhl Premiere feiern sollen – aufgrund der Pandemie wird das Musikstück heuer nachgeholt.

Die Vorbereitungen für die Musical-Aufführung Ende April laufen bereits auf Hochtouren: Rund 70 Kinder und 30 Jugendliche der Jungschar und der katholischen Jugend der Pfarre Gföhl basteln und üben mehrmals wöchentlich im Begegnungszentrum am Bayerlandplatz.

"Eine Welt" erzählt die Geschichte zweier Tiergruppen in Afrika, die durch einen breiten Fluss voneinander getrennt sind. Beide Horden leben für sich und interessieren sich nicht für die Außenwelt. Entsprechend groß sind die Vorurteile und Vorbehalte für alle Fremden. Dem zum Widerspruch schafft es die Neugier einiger weniger Tiere, dass erste Kontakte entstehen. Nach und nach entsteht der Wunsch, die anderen kennenzulernen und Brücken zu bauen.

Das Familien-Musical wird an drei Terminen Ende April in der Veranstaltungshalle der Stadt Gföhl aufgeführt. Die 2019/20 erworbenen Eintrittskarten sind ungültig – diese können in den Filialen der Sparkassen und der Erste Bank zurückgegeben und gegen neue Karten eingetauscht werden.

