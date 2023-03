Autorin arbeitete Flüchtlingsschicksal auf

Dass sie die schwierigen Bedingungen, denen Flüchtlinge ausgesetzt sind, auf anschauliche Weise beschreiben kann, ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass Brodesser Interviews mit geflüchteten Menschen geführt hat. Diese fließen in ihren ansonsten fiktiven Roman ein. Fode sitzt in Senegal fest, seine Freundin Hannah versucht in Wien, alle Hebel für seine Einreise in Bewegung zu setzen. doch die bürokratischen Hindernisse sind zu groß - der Mann nimmt die gefährliche Mittelmeerroute in Angriff ...

Liebe zum afrikanischen Kontinent

„Gestrandet“ ist ein Folgeroman zum 2018 erschienenen Band „Rote Erde“, der in Guinea (Westafrika) spielt. „Ich bin früher viel in Afrika gereist“, begründet die in Wien geborene Autorin ihre Liebe zu diesem Kontinent. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter lebt die Absolventin eines Soziologie- und Publizistikstudiums im Waldvietel, ist Mitglied diverser Bands und leitet das “Rhytmotop-Institut für Rhythmuserfahrung“.

Yela Brodesser: Gestrandet; Verlag Buchschmiede, 298 Seiten, 23,60 Euro (E-Book: 11,99 Euro) - erhältlich im Buchhandel und bei der Autorin; Mail: info@rhytmotop.at (www.yelabrodesser.com)

