IMC Krems-Studie: Mehrheit sieht finanzielle Lage „eher positiv“

Wie unterschiedliche Generationen über Geld im Allgemeinen, Umgang mit Geld und Finanzbildung denken, war Gegenstand einer umfassenden Untersuchung. 212 Personen wurden dabei befragt.

85 Prozent sind in positiver Lage

Im Rahmen der Lehrveranstaltung Market Research führten Studierende im Sommersemester eine Befragung durch. Das Ergebnis ist die Studie „Zwischen Konsum und Sparen – Unser Umgang mit Geld im Generationenvergleich“. Trotz der vergangenen Krisen zeigt die Studie, dass die persönliche finanzielle Lage von vielen Befragten als durchwegs positiv eingeschätzt wird. Insgesamt 85 Prozent der Teilnehmenden bewerten ihre aktuelle finanzielle Lage als sehr positiv oder eher positiv.

Junge blicken positiv in Zukunft

Besonders die Generation X (geboren 1965 - 1979) stuft ihre Lage mit 39 Prozent als sehr positiv ein. Auch der Blick in die Zukunft ist hier optimistisch: Nur sieben Prozent der Mitglieder der Generation X und fünf Prozent der Babyboomer (geboren 1946 - 1964) rechnen mit einer deutlichen Verschlechterung ihrer finanziellen Lage in den nächsten drei Jahren. In den Generationen Y (Geburtsjahre 1980 bis 1993) und Z (1994 bis 2010) geht fast niemand davon aus, dass sich die Situation verschlechtern wird.

Auch Sorgen in allen Generationen

Allerdings gibt es durchaus finanzielle Sorgen in allen Generationen. Knapp die Hälfte der Befragten stimmt der Aussage zu, dass viele Personen in ihrer Generation aktuell finanzielle Sorgen haben. Besonders bei den jüngsten Gruppen ist dieser Anteil deutlich höher als bei der Generation X und den Babyboomern.

Finanzbildung in Schulen eher mager

Die Studie zeigt zudem deutliche Defizite bei der Finanzbildung in den Schulen auf. 48 Prozent der Befragten geben an, dass sie in der Schule nicht ausreichend über das Thema Finanzen gelernt haben. Lediglich 9 von insgesamt 212 Befragten beurteilen ihre Schulbildung mit der Note „Sehr gut“. Die Mehrheit schätzt ihr aktuelles Finanzwissen „befriedigend“ ein. Als wichtigste Informationsquellen für Finanzwissen zählten allen voran Internetrecherchen und die persönliche Beratung durch Familie, Freundinnen oder Freunde.

Was tun mit geschenkten 10.000 Euro?

Der Umgang mit Geld ist bei der Mehrheit der Befragten wohl überlegt. Gerade mal 13 Prozent sind bei den Ausgaben sehr spontan. Die klare Mehrheit (61 Prozent) überlegt sich Ausgaben genau, ist aber bereit, sich auch mal etwas zu gönnen. Mehr als zwei Drittel der Befragten würden einen geschenkten Geldbetrag von 10.000 Euro nicht sofort ausgeben, sondern lieber anlegen.

Ausgaben für tagtägliche Bereiche wie Lebensmittel oder Wohnen fallen den Befragten am leichtesten, aber auch Hobbys und Urlaub haben einen hohen Stellenwert. Des Weiteren zeigt sich, dass die Generationen Y und Z mit Geld etwas lockerer umgehen als die Generationen X und Babyboomer.

Geld ausleihen ist den meisten unangenehm

Beim Schuldenmachen und Geldverleihen sind die Befragten insgesamt eher vorsichtig. Obwohl 71 Prozent der Befragten eine Kreditkarte nutzen, überziehen nur sechs Prozent der in der Studie erfassten Personen regelmäßig ihr Konto. Das Ausleihen von Geld, insbesondere an die eigene Familie oder Freunde, wird als sehr unangenehm empfunden, obwohl nur wenige bereits schlechte Erfahrungen damit gemacht haben.