Seit wenigen Wochen wird in Krems und seiner Umgebung von Behörde und Polizei stichprobenartig kontrolliert, ob Besucher von Veranstaltungen und Nachtgastronomie auch tatsächlich einen 3G- oder 2G-Nachweis erbringen können. Das Zwischenfazit fällt positiv aus, wie die NÖN bei Bezirkshauptmannschaft und Magistrat erfragt hat.

Magistratsdirektor Karl Hallbauer: „Alle waren sehr kooperativ.“ Martin Kalchhauser

„Ich kann den Gastronomen und den Kunden nur ein großes Lob aussprechen. Alle waren sehr kooperativ und zeigten Verständnis“, berichtet Magistratsdirektor Karl Hallbauer, der gemeinsam mit der Polizei Lokale in Stein und der Kremser Altstadt überprüft hat.

Unter anderem auch jene von Armin Oswald, dem Chef von „Q-Stall“, „XO Bar“ und Co.: „Bei uns gab es keine Beanstandungen, weil mein Personal beim Einlass wirklich sehr genau ist. Ich finde die Kontrollen auch absolut in Ordnung, weil es in der Gastronomie viel zu viele schwarze Schafe gibt.“

In der Nachtgastronomie gilt seit 22. Juli die 2G-Regel, das bedeutet, nur geimpfte oder Personen mit PCR-Test dürfen Bars und Clubs betreten. In seinen vier Lokalen habe das zu Umsatzeinbußen geführt, berichtet Oswald, der schon bald erneut mit einer Impfaktion junge Leute zum Stich bewegen will. Im Juli hatte er bereits Getränkegutscheine für ein „Ja“ zur Impfung ausgegeben.

Sowohl BH als auch Magistrat kündigten der NÖN gegenüber an, dass es nun regelmäßig Kontrollen geben wird – auch bei Events wie dem Volksfest. Überprüfungen in der Speisengastronomie sollen vor allem auf Hinweis stattfinden, Kontrollen auf Fußballplätzen sind laut Bezirkshauptmann Günter Stöger vorerst nicht geplant.