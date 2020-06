Uneinigkeit zwischen SPÖ und Bürgerliste einerseits und der ÖVP andererseits über die Anzahl der Ausschussmitglieder, über die Führung im Infrastrukturausschuss, sowie über die Neubesetzung des Zivilschutzbeauftragten der Gemeinde gab es vorige Woche. Die übrigen Gemeinderatsbeschlüsse waren einmütig.

Die ÖVP pochte darauf, so wie in den vergangenen 35 Jahren die Ausschüsse mit fünf Personen zu besetzen – dabei hätte sie in allen Ausschüssen mit drei zu zwei Stimmen die Mehrheit. SPÖ und Bürgerliste wollten wegen der Mehrarbeit im Gemeinderat aber sechs Mitglieder. Beschlossen wurde die Sechserbesetzung gegen die ÖVP. Die ÖVP pochte auch darauf, weiterhin die Führung im Infrastrukturausschuss zu behalten. „Ich bin besser qualifiziert“, argumentierte Listenführer Jürgen Meier. Die SPÖ-Bürgerliste-Mehrheit setzte aber die SPÖ an die Spitze des Ausschusses. Weiters haben SPÖ und Bürgerliste den Posten des Zivilschutzbeauftragten – wieder gegen die ÖVP – mit Klaus Zierlinger, anstelle von Andreas Schuster gesetzt.