Love-Coach in Nöten

In der turbulenten musikalischen Liebeskomödie „All we need is Love“ fliegen beim paartherapeutischen Beziehungscoaching die „Liebesfetzen“. Denn eine Terminschlamperei ist der Grund, warum sich ein heillos überforderter Love-Coach mit zwei therapiebedürftigen Ehepaaren herumschlagen muss, obwohl er selbst gerade in ärgsten Beziehungsnöten steckt. Eine wirtschaftliche Schief lage, ein folgenschweres, amouröses Missverständnis und eine akute Schwedenphobie sorgen für zusätzlichen Zündstoff in einer Spirale der Leidenschaften.

Komödie in der Franzensburg

Das „Paartherapeutical“ von Christian Deix und Olivier Lendl ist eine weitere Uraufführung im Kultursommer Laxenburg. Intendant Adi Hirschal setzt wieder auf das Autorenduo und auf sein bewährtes Ensemble. Gemeinsam mit Hirschal spielen Angelika Niedetzky, Pia Baresch, Christian Deix, Michelle Härle und Olivier Lendl.