Im Reich der Fantasie

Für den Sommer 2023 hat sich die Operette Langenlois ein Meisterwerk vorgenommen, das zuletzt vor 17 Jahren hier aufgeführt wurde: „Das Land des Lächelns“ von Franz Lehár. Eine Liebesgeschichte, die schon zu ihrer Uraufführung 1929 eine Handlung mit unüblicher Entwicklung für die Operette darstellte.

Die Geschichte einer selbstbewussten Frau, die ihrer großen Liebe in ein Reich der Fantasie folgt, das von Liebenden, Träumenden, Spielenden und vor allem von Franz Lehárs unsterblichen Melodien bevölkert wird. Franz Lehár hat mit dieser Operette ein unterhaltsames Programm mit elementaren Werten verfasst. Für 2023 wird das Musiktheater-Meisterwerk in neuem Licht präsentiert: Aus der verwöhnten Dame, die von der österreichischen Adelswelt in die chinesische reist, wird eine freiheitssuchende Frau der bürgerlichen Wiener Gesellschaft, die in die zauberhafte Welt des chinesischen Nationalzirkus tritt.

Staatsoperntenor Jörg Schneider singt in Langenlois seinen ersten Sou-Chong, den weiteren Debütanten Jakob Semotan und Juliette Khalil gehört die zweite Liebesgeschichte des Abends.