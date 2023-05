Jubiläum mit Star

Große Oper (Verdis Don Carlo), prächtiges Ambiente (Kaiserhof des Augustiner-Chorherrenstiftes) und ein absoluter Luxus-Cast: Bei der diesjährigen Produktion der „operklosterneuburg“ (Premiere ist am 8. Juli) erwartet das Publikum ein hochkarätiges Opern-Highlight.

„Von einem Don Carlo im Kaiserhof des Stiftes träume ich seit 25 Jahren. Heuer wird diese Vision Wirklichkeit, noch dazu mit einer sensationellen Besetzung!“ Drei Jahre arbeitete Michael Garschall an der Realisierung, welche die 25. Opernproduktion im Kaiserhof seiner Intendanz markieren wird. Das Resultat kann sich sehen und hören lassen! Niemand Geringerer als der international gefeierte, weltweit gefragte Starbass Günther Groissböck wird erstmals „Don Carlo“ in Klosterneuburg inszenieren. Es ist seine zweite Opernregie, jedoch seine erste Inszenierung einer Verdi-Oper.

Zusätzlich wird der gebürtige Niederösterreicher auch in der Partie des „Philipp II“ zu hören sein – eine Rolle, die Günther Groissböck zuletzt bejubelt an der New Yorker Metropolitan Opera sang. Mit dabei ein hochkarätig besetztes Ensemble.