Spielplan mit einem Eröffnungsfest und einem Kinder- & Familienstück

Das Motiv „Sehnsucht“ bildet den thematischen Überbau der diesjährigen Festspiele Reichenau, die von 1. Juli bis 6. August unter der künstlerischen Leitung von Maria Happel stattfinden. Die Sehnsucht findet sich in Figuren und Sequenzen jeder der vier Eigenproduktionen wieder. 2023 sind dies: Johann Nepomuk Nestroys „Einen Jux will er sich machen“ (Regie: Robert Meyer), Molières „Tartuffe“ (Regie: Guntbert Warns), Joseph Roths „Kapuzinergruft“ (Regie: Philipp Hauß) und nicht zuletzt Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“: die österreichische Theaterregisseurin Cornelia Rainer wird dieses so rasante wie bittere Komödie in Reichenau inszenieren. Auch durch die hochkarätige Besetzung - Petra Morzé als Mariedl, Johanna Arrouas als Grete und Marcello De Nardo als Erna – hat „Die Präsidentinnen“ das Potential zum Bühnen-Highlight.

In Reichenau versammeln sich auch in diesem Sommer großartige Theaterschaffende. Neben den „Präsidentinnen“ sind weitere Publikumslieblinge wie Julia Stemberger, Stefan Jürgens, Robert Meyer, Wolfgang Hübsch, Stefanie Dvorak und zahlreiche weitere Stars im Theater Reichenau zu sehen. Auch Schauspielstudierende des Max Reinhardt Seminars werden wieder dabei sein.

Nach den „Alten Meistern“ in Vorjahr bekommen 2023 bei den Festspielen Reichenau die „Frauenzimmer“ ihren Auftritt!

Maria Happel lädt Theaterfrauen aller Generationen zu exklusiven Abenden mit einer Melange aus Bühnengespräch, Programmschmankerln und Lesungen. Gäste sind Erika Pluhar im Gespräch mit Regina Fritsch sowie Caroline Peters, Emmy Werner, Brigitte Kren, Stefanie Reinsperger und Sona MacDonald im Dialog mit Maria Happel. Ganz persönlichen Abende bietet auch die Reihe „Reichenau Spezial“, in der unter anderem mit Regina und Alina Fritsch oder Sona und Skye MacDonald schauspielende Familiengenerationen zusammenreffen. Weiters präsentiert unter anderem Joachim Meyerhoff gemeinsam mit Maria Happel unterhaltsame Einblicke in gemeinsame „stürmische Zeiten“ oder Stefan Jürgens in „Nenn´es Liebe - mutwillige Liebesergüsse und andere Liebestollheiten“.

Abgerundet wird der Spielplan mit einem Eröffnungsfest und dem Kinder- und Familienstück „Karneval der Tiere“.

Es erwartet Sie hochkarätiges Theater bei mehr als 100 Vorstellungen.