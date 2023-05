Humor und Nervenkitzel

In Ray Cooneys Komödie „Funny Money“ verwechselt Henry Perkins in der U-Bahn seine Aktentasche mit der eines Fremden. Plötzlich ist er Besitzer von einer Million Euro. Er plant, mit seiner Frau England zu verlassen. Leider wird diese Idee aber undurchführbar, da Freunde auftauchen, Polizisten sich intensiv für Henry interessieren und sich dabei als ausgesprochen bestechlich zeigen, der eigentliche Inhaber des Geldes tot in der Themse gefunden und anhand der Papiere in seinem Aktenkoffer als Henry Perkins identifiziert wird – und als ein mysteriöser Gangsterboss vor dem Haus steht. Rasant absurd und zum Niederknien komisch! Ein Lachschlager über die magische Anziehungskraft des Geldes mit vielen Publikumslieblingen.

Im Oktober folgt in Berndorf der Krimi „Kleine Eheverbrechen“, in dem Gilles bei einem Unfall sein Gedächtnis verliert. Als Lisa ihn nach Hause bringt, ringen die beiden lustvoll, scharfsinnig und pointenreich um Sicherheit. Doch der Abend nimmt eine sehr überraschende Wendung.