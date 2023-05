Wo alles zusammenspielt

Vom 22. Juni bis 3. September sind die besten Musikerinnen und Musiker der Welt im atemberaubenden Ambiente des Schlossparks Grafenegg zu erleben. Mit internationalen Stars wie Asmik Grigorian, Gautier Capuçon und Eric Cutler läutet die Sommernachts gala am Wolkenturm die Open-Air-Saison am 22. und 23. Juni ein. Sie eröffnet auch die Sommerklänge, deren Programm den Bogen von symphonischen Werken über Swing und spanische Gitarrenmusik spannt.

Zauberhaft geht es am 11. August bei der Festival-Eröffnung zu, wenn das Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado dem Wolkenturm Leben einhaucht: Die Solistinnen Nikola Hillebrand und Patricia Nolz sowie Schauspieler Cornelius Obonya als Sprecher sind die perfekte Besetzung für den „Sommernachtstraum“.

Bekanntes und Ungehörtes

Am Tag darauf folgen das Kyiv Symphony Orchestra und Rudolf Buchbinder mit Stücken von Ludwig van Beethoven und dem ukrainischen Komponisten Levko Revutsky. Weiter geht es mit dem Philharmonia Orchestra London, dem Concertgebouworkest, den Wiener Philharmonikern und dem Estonian Festival Orchestra sowie den Solistinnen und Solisten Pierre-Laurent Aimard, Denis Kozhukhin, Anna Prohaska, Kian Soltani, Christian Tetzlaff und Daniil Trifonov.

Die österreichische Erstaufführung der Komposi tion „Anticipations“ von Philippe Manoury, Composer in Residence 2023, eröffnet das Konzert am 26. August am Wolkenturm.