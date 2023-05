Der Weg zum Superstar

Von den rauen Straßen New Jerseys zu internationalen Superstars. „Jersey Boys“ ist die inspirierende Geschichte von vier jungen Männern, die von ganz unten kommend zu einer der größten Boyband-Sensationen aller Zeiten wurden.

Mit phänomenaler Musik, unvergesslichen Charakteren und einer großartigen Geschichte, die unter die Haut geht, folgt „Jersey Boys – Das Musical“ der faszinierenden Entwicklung von vier Arbeiterkindern, die in die Geschichte der Popmusik eingingen. Das Musical, geschrieben von Marshall Brickman und Rick Elice, wurde zu einem der größten Broadway-Erfolge der letzten Jahre. Es führt hinter die Kulissen der Erfolgsgeschichte der vier Musiker aus den Mittelatlantikstaaten und lüftet das Geheimnis einer 40-jährigen Freundschaft, die den steinigen Weg zum Ruhm, mit allen Höhen und Tiefen, überstand.

Die Songs von Frankie Valli & The Four Seasons zählen zu den größten Erfolgen in der Popmusikgeschichte. Das Broadway-Musical ist mit Welthits der Boyband wie „Oh What A Night“, „Big Girls Don´t Cry“, „Beggin´“, „Can´t Take My Eyes Off You“ oder „Sherry“ gespickt. Diese Songs sind bis heute in den Playlists der ganzen Welt verankert, als Original oder als zum Hit gewordene Cover-Versionen.