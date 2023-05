Rossinis Glanzstück

Der 25. Geburtstag des Festivals in Kirchstetten wird mit einem wahren Belcanto-Leckerbissen gefeiert: Vom 31. Juli bis 11. August steht im Schloss Kirchstetten Gioachino Rossinis Dramma buffo „Der Türke in Italien“ – „Il turco in Italia“ auf dem Spielplan. „Mit der turbulenten Komödie um den türkischen Fürsten Selim, der auf Reisen geht, um die europäischen Sitten kennenzulernen, dürfen sich unsere Operngäste auf ein Glanzstück Rossinis freuen“, schwärmt Intendant Stephan Gartner.

Am 16. August geht „Klassik unter Sternen“ mit dem heurigen Motto „Amerikanische Nacht“ über die Bühne. Als Highlight dieses Abends steht Gershwins „Rhapsody in Blue“ am Programm.

Einen Tag später servieren Lissi & Herr Timpe mit Band und den Weinviertler Philharmonikern „Schlager Classics“, die größten Schlager-Gassenhauer der 1920er- bis 1980er-Jahre.

Das Lower Austrian Symphonic Rock Orchestra kombiniert am 19. August die Klangkraft eines Symphonieorchesters mit der Wucht eines Rockkonzerts.