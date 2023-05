Feuerwerk an Kultur

Sommerspiele

Schloss Hunyadi

Humor im Schloss

15. Juni: „Kraut und Ruam“ Gerhard Ernst, Franz Suhrada

16. Juni: „Polly Adlers Nymphen in Not“ Petra Morzé,

Angelika Hager, Sigrid Hauser

17. Juni: „Wien für Anfänger“ Katharina Straßer &

Wolf Bachofner & Béla Korény

22. Juni: „... bis einer weint“ Bernhard Murg &

Stefano Bernardin

23. Juni: „Ansichtssache“

BE-Quadrat

24. Juni: „Zusammenbraut“

Dirk Stermann

Musik im Schloss

30. Juni: Galakonzert

„Eine kleine Nachtmusik“

Ensemble Neue Streicher

Leitung: Daniel Auner

1. Juli: „Golden Roots“

Aureum Saxophon Quartett

5. Juli: Pop-Rockkonzert

Kreis.U.Quer

6. Juli: „Der Zauber von

Sprache und Musik“ Wiener Kammersymphonie und

Christoph Wagner-Trenkwitz

7. Juli: Jazzkonzert

Stefan Plank & Zizipe

8. Juli: „Shall we dance“

Martin Breinschmid &

The Prisoners of Swing

feat. Tanja Filipovic und die „Some Like It Hot“-Dancers

Beginn: jeweils 20 Uhr

0676/88 403-0

www.mariaenzersdorf.gv.at