Corina Sîrghi bot „eine Reise voller Gegensätze“ auf Schloss Spitz

„Eine Reise voller Gegensätze“, nannte Glatt & Verkehrt-Intendant Alberst Hosp die Musik von Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanu. Die Musiker spielten gestern im Rahmen des Weltmusik-Festivals Glatt & Verkehrt auf und verbanden in ihrer stimmungsvollen Musik die rauchige Atmosphäre der 30er-Jahre Salons in Bukarest mit den fetzigen Mahala-Partys der 1990er. Man konnte sich gut vorstellen, dass diese Musik das Blut unter Ceaușescus' Diktatur zum Kochen gebracht hat.

Es begann langsam. Die vier Musiker unter Leitung des amerikanischen Wahl-Rumänen und Akkordeon-Spielers Shaun Williams (alias Jean Americanu) stimmten eine sehnsüchtige Melodie an, die einem eine wohlige Gänsehaut über den Körper trieb. Dann begann Sîrghi zu singen und man wollte weinen, so berührend und so voller Geschichten war ihr Gesang.

Während der nächsten Lieder fiel das Quartett teilweise etwas auseinander, was daran liegen mochte, dass für Violinist Marian Mirea und Kontrabassist Cristian Mirea krankheitsbedingt Ionel Turcitu und Costel Nechita eingesprungen waren: das Ensemble schien noch nicht so gut aufeinander eingespielt und so erinnerte manches fast an Free Jazz. Während eines atemberaubenden, wirbelwindartigen Instrumentalstückes fanden die vier jedoch wieder zusammen und nach der Pause konnte Sîrghi sich wieder voll und ganz auf ihr Ensemble verlassen. Ihre rauchige, wunderschöne Stimme wechselte sich ab mit Turcitu's wildem Geigenspiel und Marian Șerban's Virtuosität am Zymbal. Und auch wenn wohl die wenigsten im Publikum die rumänischen Texte verstanden, war Sîrghi doch überzeugt: „you understand everything“, denn es gehe nicht um die Texte, es gehe um die Musik und diese sei universell.

Das Festival "Glatt & Verkehrt“ bietet bis 30. Juli noch diverse spannende Konzerte in der wunderschönen Gegend um Krems und der Wachau herum: Glatt & Verkehrt