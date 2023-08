Götterklang traf Donaugold zum dritten Mal

Befreundet sind sie schon lange, Schager und Hampson. Und so schmetterten sie denn auch gemeinsam das Freundschaftsduett aus Verdis „Don Carlo“, um im zweiten Teil miteinander der Zigeunerromantik (dereinst noch unverpönt) in Kalmans „Czardasfürstin“ zu frönen. Dazu gab's u.a. Wagner, Lehar, Millöcker und Cole Porter, Baich steuerte geigerische Perlen von Korngold und Bruch bei, der erst 13-jährige Niederösterreicher Simon Pruckner beeindruckte mit Nerudas Trompetenknzert, ganz am Schluss gab's noch den Donauwalzer mit der Nibelungenphilharmonie unter Michael Güttler. Da war das in Decken und Mäntel gehüllte Publikum schon etwas eingefroren.

Eingefunden hatten sich u.a. Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk, einige Promis wie Leona König („Die Goldene Note“), Marika Lichter und Gery Keszler sowie Landtagspräsident Karl Wilfing, der im Gespräch mit Lydia Baich sein klassisches Lieblingsstück outete: Für den Gefangenenchor aus Verdis „Nabucco“ ist er sogar nach Verona gereist.