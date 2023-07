Hollywood im Steinbruch: „Carmen“ endete im Regen

„Ausverkauft“, freute sich Serafin zu Beginn des Abends und begrüßte so manch prominenten Gast, darunter Außenminister Alexander Schallenberg und Arbeitsminister Martin Kocher. „A touch of hollywood“ wollte Regisseur Arnaud Bernard in den Steinbruch St. Margarethen bringen. Und es ist ihm gelungen. Riesige Filmkulissen schmückten bei der gestrigen Premiere die Bühne und noch während Serafin seine Rede hielt, füllte diese sich hinter ihm mit Statisten, Darstellern und Bühnenarbeitern.

Während die Musik einsetzte wurde das Publikum Zeuge eines chaotischen Filmsets à la „Babylon“, bei dem auch ein brennender Fahrradfahrer nicht fehlen durfte. Mit „Action“ und „Cut“ begann und beendete Schauspieler Perrin Manzer Allen jede Szene aus der legendären Oper von Georges Bizet, die Bernard vor den Hintergrund des Spanischen Bürgerkriegs inszenierte. Ein doppelter, wenn nicht drei- ja vierfacher Zeitsprung also: Moderne Zuschauer aus dem 21. Jahrhundert schauten der Entstehung eines 50er Jahre Films zu, der die Oper aus dem 19. Jahrhundert vor den Hintergrund des beginnenden 20. Jahrhunderts stellt. Ein bisschen viel, möchte man meinen. Und tatsächlich wusste das Zuschauerauge bisweilen nicht, wohin schauen, aber das war wohl auch so gewollt: während hier noch Brian Michael Moore als Don José gemeinsam mit Vanessa Vasques (Micaéla) wunderschön die Heimat besang, wurde dort schon die Kulisse für die nächste Szene vorbereitet.

Der Spagat zwischen gesetzter Rahmenhandlung und eigentlichem Plot gab dem Ganzen eine gewisse Ironie, was der Oper im Grunde gut tat und der Figur der Carmen als, in dieser Inszenierung, spanische Freiheitskämpferin, den Witz verlieh, den sie verträgt. Joyce El-Khoury verkörperte die Titelheldin mit ausdrucksstarker und kräftiger Stimme und Moore als Don José bekam für seine verzweifelte Liebesarie Bravorufe.

Und dann setzte das Unwetter ein und während die Gäste des Steinbruchs geordnet den Rückzug antreten mussten, durften die Daheimgebliebenen die Oper doch noch fertig schauen. Der ORF III hatte die Premiere life übertragen, nun, nachdem abgrochen wurde, konnte hier glücklicherweise auf Aufnahmen der Generalprobe zurückgegriffen werden, so dass Carmen zumindest im Fernsehen ihren spektakulären Tod sterben durfte. Beendet wurde das ganze mit dem obligatorischen „Cut“.

Wer bei der gestrigen Premiere war und es nicht rechtzeitig nachhause geschafft hat: die Oper kann auf der TVThek des ORF III nachgeschaut werden.

Und wer es sich, dann hoffentich mit besserem Wetter, life anschauen will, hat dazu noch bis zum 20. August Zeit. Oper im Steinbruch / Carmen