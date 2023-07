Plötzlich reich: „Funny Money“ in Berndorf

Hoher Besuch ehrte vergangenen Freitag das Produktionsteam von „Funny Money“. Neben LH Johanna Mikl-Leitner, die die Arbeit von Intendantin und Obfrau des Vereins Theaterfest NÖ Kristina Sprenger lobte, war unter anderen auch der japanische Botschafter Seine Exzellenz Mizzuchi Ryuta und seine Frau Akemi zu Gast. Dass man mit zwanzig minütiger Verspätung begann, schien diese hochrangigen Gäste wenig zu stören und tat auch dem übrigen Theaterabend keinen Abbruch, denn das Publikum wurde mit einem Komödien-Klassiker vom Feinsten entschädigt.

Der Star des Abends: Intendantin Kristina Sprenger, umringt von LH Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Franz Rumpler. Foto: NOEN

Das Stück wirkt ein wenig museal: Frauen, die ihren Ehemännern zu Gehorsam verpflichtet sind und vermeintlich Homosexuelle, die von der Sittenpolizei gestellt werden. Doch man schien sich mit dem Publikum auf diese Reise in die 1950er geeinigt zu haben, denn es wurde herzlich gelacht. Kein Wunder, waren doch die Blicke, Gesten und Dialoge der Schauspieler perfekt gesetzt. Regisseur Andreas Steppan versteht sein Fach. So spielt und inszeniert man Komödie. Hubert Wolf als Henry Perkins beherrschte sein stummes Spiel und Intendantin Kristina Sprenger gab herrlich betrunken seine bockige Ehefrau. Martin Leutgeb und Susanna Hirschler waren der überzeugende Gegenpart des streitenden Paares und Robert Kolar, Markus Freistätter und Reinhold G. Moritz würzten das Ganze mit rafiniert getimten Auftritten: nämlich immer gerade dann, wenn es gerade am wenigsten passte. Was es mit Menschen macht, wenn sie zufällig und plötzlich zu sehr viel Geld kommen? „Funny Money“ gibt eine urkomische Antwort darauf.

Das Stück ist noch bis einschließlich 13. August im wunderschönen Stadttheater Berndorf zu sehen: Bühne Berndorf