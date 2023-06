Rosenburg: Shakespeare goes Waldviertel

Die Rosenburg enttäuscht nie. Auch heuer wartete sie ihren Gästen wieder mit großen Gefühlen, viel Humor und grandioser Schauspielkunst auf. „Shakespeare in love“ nach dem gleichnamigen Film ist eine Hommage an den mythenumwobenen Dichter und nimmt gleich auch ein paar Mythen aufs Korn: wenn z.B. Marlowe (grandios gespielt von Paul Graf) Shakespeare dessen Sonette diktiert.

Auch Shakespeares Stücke kommen nicht zu kurz, so bezauberte Jakob Pinter als Schauspieler Sam immer wieder mit wunderschönen Julia-Monologen. Und die Dialoge selbst ehrten den Dichter mit Schlagfertigkeit und Wortspielereien. „Ist sie fruchtbar?“, fragte etwa Wessex (herrlich arrogant: Wolfgang Lesky) Violas Vater De Lesseps (Daniel Keberle) und bekam zur diensteifrigen Antwort: „Sie wird tragen.“ Zu Tränen, sehnsüchtigen Seufzern und lauten Lachern rührte das Liebespaar selbst: Will Shakespeare und Viola, herrlich verliebt dargestellt von Curdin Caviezel und Soi Schüssler.

Getragen wurden die beiden Protagonisten von einem musikalischen, hochmotivierten und talentierten Ensemble, bei dem auch ein Hund (Phoebe) nicht fehlen durfte, tollen, historisch angelehnten Kostümen (Ágnes Hamvas) und einem Bühnenbild (entworfen von Regisseur Marcus Ganser) das es in sich hatte: Nicht nur spielten die Schauspieler auf dem historischen Stadtplan von London, auch die Themse verlief mit echtem Wasser quer über die Bühne und Ganser ließ darauf sogar eine Boot-Verfolgungsjagd stattfinden.

Ein herrlich, amüsanter, bewegender Theaterabend, der einen für einige Zeit die Alltagssorgen vergessen ließ. Das war in diesen schwierigen Zeiten auch das Ziel der diesjähirgen Sommernachtskomödie, so Intendantin Nina Blum. Dabei lässt sie die krisenbehaftete Welt nicht außen vor: die Einnahmen aus der öffentichen Generalprobe (rund 10.000 €) gehen zu hundert Prozent an die AÖF (Autonome Österreichische Frauenhäuser).

„Shakespeare in love“ wird noch bis einschließlich 6. August gespielt: sommernachtskomoedie.at