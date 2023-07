Zorro unter Sternen

Es war eine „Wagnis-Produktion“ so Felsenbühnen-Intendant Werner Auer bei der gestrigen Premiere von „Zorro“, schließlich sei das Musical von Stephen Clark, Helen Edmundson und John Cameron kaum bekannt. Das Wagnis hat sich gelohnt. Die Premiere war ausverkauft und das Publikum begeistert. Die tolle Energie der Produktion spürte man schon bei Auers Eröffnungsrede, während der er sich bei Förderern, Publikum, aber vor allem bei seinem Ensemble für die grandiose Arbeit bedankte. Seit 2008, als er das Musical in London gesehen hatte, wollte er es nach Staatz bringen.

Die Geschichte beginnt in den Kinderjahren des berühmten Helden und Auer holte sich mutig drei Schüler auf die Bühne, die das Stück eröffneten und die jungen Protagonisten berührend authentisch darstellten: Marie Denner als junger Diego, Sophie Siquans als Luisa und Emil Sommer als Diegos Gegenspieler und Bruder Ramon.

Nach der traumsequenzartigen Eröffnungsszene wurde das Publikum gleich mit der kraftvollen Musik der Gipsy-Kings aufgerüttelt, die das Orchester unter Leitung von Gregor Sommer meisterhaft wiedergab. Mit mal bunten, mal einfach weißen und immer beeindruckenden Kostümen (Gerlinde Höglhammer) tanzte und sang sich das 17-köpfige Ensemble in die Herzen der Zuschauer und legte einen klang- und energievollen Teppich, auf dem sich die Protagonisten frei spielen konnten.

Allen voran natürlich Zorro alias Diego: Stefan Bleiberschnig war mit seiner kraftvollen Stimme und seinem berührenden Spiel definitiv der Star des Abends. Sein verzweifeltes „Senor“ im Gefängnis ließ die Zuschauer erst in ehrfürchtiges Schweigen und dann in Jubel ausbrechen. Und die Liebesgeschichte zwischen ihm und Luisa (Anna Burger) war berührend und voller Witz. Diegos' Gegenspieler Ramon stand ihm in nichts nach: André Bauer spielte herrlich böse den unglückseligen Bruder. Grandios war Victoria Demuth, die mit fein gesetzten Spiel und mitreißender Stimme die Gipsy-Anführerin Inez gab. Herausragend waren auch die Ensembleszenen: vor allem beim, von den Frauen gesungenen „Libertad!“ lief es einem kalt den Rücken runter und die von Eva Klug choreografierten Tänze rissen einen mit und entführten in eine andere Welt. Werner Auer selbst sorgte in seiner Inszenierung als Sergeant Garcia für viele Lacher.

Einzig die Videoeinspielungen waren etwas zu häufig und man fragte sich, ob Auer seinem eigenen Bühnenbild nicht vertraute oder seinem Publikum zu wenig Fantasie zutraute, denn er projizierte nicht nur mit ironischem Augenzwinkern Meer, Feuer und Sonnenuntergänge auf die Bühne, sondern auch Gassen, Höhlen und Wohnräume.

Dennoch: „Zorro“ unter Sternen ist definitiv ein Highlight des diesjährigen Theaterfestes Niederösterreich. Es ist noch bis 12. August zu sehen.

Felsenbuehne-staatz.at