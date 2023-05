Im Zentrum dieser Komödie steht, wie der Titel verrät, die Eisenbahn. Und diese führt zu allerlei Verwirrungen: Denn was passiert, wenn die Ehestandskandidaten keine Ahnung haben, ob sie im Zug Richtung Süden nach Wiener Neustadt oder Richtung Norden nach Brünn sitzen? Und was, wenn die, die heiraten sollen, eigentlich ganz andere wollen? Und was hat es mit dem schauderhaften Tunnel in Gumpoldskirchen auf sich? In bewährter Nestroy-Manier gibt es Verwechslungen und Missverständnisse, bevor die unterschiedlichen Paare nach einigen Zugfahrten und emotionalen Entgleisungen in den Bahnhof der Ehe einfahren.

Skurril, komisch und im Eilzugstempo verspricht diese Posse einen amüsanten Abend im wunderschönen Ambiente des Schlosshofes Rothmühle.