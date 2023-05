„Will“ in Love

März 2023. Englands Königin Elisabeth (Engstler) tritt mit Entourage auf: ihrer Tochter Amelie und ihrem Hund Phoebe – in der Realität wie der Rolle ist sie auf den Hund gekommen. Als Hollywoodfilm erntete die Komödie sieben Oscars und Weltruhm – mit Gwyneth Paltrow und Joseph Fiennes in den Hauptrollen. Auf der Rosenburg ist die Theater-fassung zu sehen: Shakespeare goes Waldviertel.

Im Mittelpunkt der Posse steht die fiktive Liebesgeschichte zwischen William Shakespeare und einer jungen Adeligen, die den englischen Dramatiker zu seiner berühmten Tragödie „Romeo und Julia“ inspiriert: Will Shakespeare (Curdin Caviezel) steckt in einer Krise – die Arbeit an seinem neuen Stück ist ins Stocken geraten ...

Die Hommage an Shakespeare glänzt mit Esprit, Tempo und Zoten. Regisseur Marcus Ganser inszeniert die Komödie auf der „Shakespeare-Bühne“ vor der Waldviertler Rosenburg inklusive Wassergraben, einer „kleinen Themse“.