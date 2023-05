Die Rösslfassung für das Schloss Weitra Festival wird auch diesmal einen erfrischenden Sommertheaterakzent setzen mit ausgesuchten KünstlerInnen aus Musical, Schauspiel und Oper sowie Publikumslieblingen wie Ronald Kuste, Joesi Prokopetz oder Andy Lee Lang. In weiteren Rollen sind Benjamin Rufin, Tanja Petrasek, Roman Martin, Elisabeth Blutsch, Lukas Weinberger und Lena Poppe zu sehen.

Regie führt Peter Kratochvil, die musikalische Leitung hat Florian Schäfer über. Freuen kann man sich auf unsterbliche Melodien wie „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“, „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Es muss was Wunderbares sein“, „Es ist einmal im Leben so“, „Zuschau’n kann i net“ und viele mehr.

Happy End im Rössl

Im „Weißen Rössl“ am Wolfgangsee ist Hochsaison. Der neue Zahlkellner Leopold hat alle Hände voll zu tun und ist außerdem noch in seine Chefin, die Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber, verliebt. Sie schwärmt allerdings für Dr. Otto Siedler aus Berlin. Auf der Reise nach St. Wolfgang lernen Professor Hinzelmann und seine Tochter Klärchen durch Zufall den schönen Sigismund kennen. Beide verlieben sich. Schließlich mischt sich auch noch Leopold in die Privatangelegenheiten seiner Chefin ein, die ihn entlässt. Zuletzt schaut auch noch Kaiser Franz Joseph im Rössl vorbei.

Letztlich steht dann einem Happy End nichts mehr im Wege!