Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr (Ödön von Horváth: „Jugend ohne Gott“) soll es nun jedes Jahr im August in der Kulturherberge Schloss Totzenbach Sommertheater geben. Heuer steht „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry als Stationentheater auf dem Programm.

Der kleine Prinz verlässt seinen Planeten, den kleinen Asteroiden B612, und macht sich auf, um Freunde zu finden. Unterwegs trifft er nicht nur auf egoistische und einsame Figuren, sondern auch auf eine freundliche Schlange und einen ungezähmten Fuchs. Schließlich kommt er zum Erzähler, einem Piloten, der in der Wüste abgestürzt ist. Dieser wäre selbst gerne ein Kind geblieben und ist vom kleinen Prinzen fasziniert. Am Ende kehren beide wieder zurück in „ihre Welten“.

Das Areal des Schlosses und jenes der Kulturherberge passen ideal für Stationentheater. Die teilweise neu gestalteten Innenräume sowie die malerischen Plätze rund um den Schlossteich bieten dafür die perfekte Kulisse. In Gruppen zu max. 30 Personen begleitet das Publikum den kleinen Prinzen auf seiner Reise, ehe es ins Rondell zum gemeinsamen Finale geführt wird. 22 Schauspieler:innen sorgen dafür, dass an den unterschiedlichen Orten aus dieser Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry ein stimmiges Theaterstück wird.

Das Ensemble dieser professionellen Jugendtheaterproduktion besteht auch diesmal wieder vorwiegend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Viele von ihnen haben auch im letzten Jahr bei „Jugend ohne Gott“ mitgewirkt und ihr Talent dabei eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ergänzt wird die Besetzung durch interessierte Talente vorwiegend aus der Umgebung, die sich bei einem Casting beworben haben. Leitung und Regie übernimmt heuer wieder der Totzenbacher Thomas Koller, der auch 2022 mit seiner Inszenierung das Publikum überraschen und beeindrucken konnte. Nähere Informationen sowie den Link zum Kartenverkauf findet man unter www.theaterschloto.at.