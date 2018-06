Ein paar ganz besondere Gäste könnten für die Landesausstellung im kommenden Jahr den Weg „nach Hause“ finden: Die Rede ist von historischen Oldtimern, die einst in Wiener Neustadt gebaut wurden und bald – passend zum Motto „Welt in Bewegung“ – als Exponate der Ausstellung zurück in die „Allzeit Getreue“ kommen könnten.

Eine Delegation, angeführt von Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav und Wiener Neustadts Kultur- und Tourismusstadtrat Franz Piribauer, besuchte das Depot des Technischen Museum, um mögliche Exponate zu begutachten. Besonders drei historische Fahrzeuge stachen hervor: Ein Mercédès Électrique von Lohner-Porsche, ein Austro Daimler 9/25 sowie das Cabriolet Austro Daimler ADR 11/70. Alle drei Autos wurden in den Austro Daimler Werken in Wiener Neustadt gebaut.

„Es ist faszinierend, welche automobilen Kunstwerke in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Wiener Neustadt gefertigt wurden“, sagt Landesrätin Petra Bohuslav. Auch Stadtrat Franz Piribauer schwärmt: „Hier stehen wir vor Automobilgeschichte, die in Wiener Neustadt geschrieben wurde. Allein die Tatsache, dass schon von 100 Jahren ein e-Fahrzeug bei uns in der Stadt gebaut wurde und diese Technologie als ‚Mobilität der Zukunft‘ gilt, zeigt die Bedeutung, die Wiener Neustadt als technologischer Hot-Spot hatte und hat. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und dem Technischen Museum wollen wir einige dieser beeindruckenden Objekte für die Besucherinnen und Besucher der Landesausstellung sichtbar machen und damit die wichtige Rolle Wiener Neustadts in der Mobilitäts-Geschichte unterstreichen.“