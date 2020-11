Das Kriegskind

Gunnar Prokop wurde am 11. Juli 1940 in St. Pölten geboren. An den Krieg kann er sich „bruchstückhaft“ erinnern. „Bei Bombenalarm mussten wir in den Keller, aber ich wollte nach oben und das alles sehen.“

Der Turner

Mit sieben Jahren begann Prokop bei der Union St. Pölten, war später wettkampfmäßig Geräteturner. Bei einem missglückten Rückwärtssalto brach er sich den zweiten Halswirbel, trug danach sechs Monate lang ein Gipskorsett. „Skigefahren bin ich trotzdem. Die Leute haben geschaut. Ich war eine Attraktion.“ Rückenschmerzen blieben. Die Turnerkarriere war vorbei.

Der Bergsteiger

Über den legendären Kurt Ring kam Prokop zum Klettern. Gemeinsam unternahmen sie ausgedehnte Reisen, durchstiegen schwierigste Wände. Die Schulkarriere endete dadurch abrupt. „Ich hätte eine Nachprüfung in Griechisch gehabt. Darauf hab ich aber gepfiffen, weil ich im Sommer Bergsteigen war.“ Die Matura holte er Jahre später in der Abendschule Roland nach.

Der Skilehrer

Ausgestattet mit der staatlichen Skilehrerprüfung gründete Prokop 1961 eine Skischule in Annaberg. Nach den Olympischen Spielen 1964 war er monatelang in Japan als Skilehrer unterwegs.

Der Lehrer

Als Turnlehrer arbeitete Prokop zunächst in Baden, später in Mödling am Gymnasium. Michael Spindelegger, Ronny Leitgeb oder Dieter Chmelar gingen bei ihm zur Schule, ehe er in der Südstadt bei Newag/ Niogas als Betriebssportlehrer einstieg und beim Bau der Sportanlagen in der Südstadt mitwirkte. Später war er jahrzehntelang Internatsleiter im Bundessportzentrum Südstadt. Dort hatte er unter anderen die Tennisspieler Thomas Muster, Horst Skoff und Alexander Antonitsch, Fußballspieler Didi Kühbauer oder Judoka Claudia Heill unter seinen Fittichen.

Der Leichtathletiktrainer

Während des Studiums in Wien lernte er seine spätere Ehefrau Liese Sykora kennen. Er holte sie zur Union St. Pölten und übersiedelte später mit der gesamten Leichtathletik-Sektion in die Südstadt. Er trainierte Liese, ihre Schwester Maria Sykora oder Eva Janko und holte mit ihnen zahlreiche Medaillen bei Großveranstaltungen. Höhepunkt: Olympiasilber im Fünfkampf von Liese Prokop 1968 in Mexiko.

Der Handballtrainer

Als Ausgleich zum Leichtathletiktraining begann Prokop mit seinen Athletinnen 1972 Handball zu spielen. Der Verein Hypo Südstadt wurde gegründet und damit der Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. Ab 1977 wurde Hypo 42-mal in Serie Meister. Zwischen 1989 und 2000 holte Hypo achtmal den Titel in der Champions League.

Der Pensionist

2010 zog sich Prokop von Hypo zurück, lebt seither in Annaberg. Seine Leidenschaft gilt dem Radfahren. Auf dem Mountainbike spult er rund 80.000 Höhenmeter pro Jahr ab. Mit dem Rennrad war er 26 Mal auf dem Großglockner - zuletzt im Mai. „Spontan, weil das Wetter so schön war.“