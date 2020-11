Galas gab’s heuer keine. Bei Niederösterreichs Kulturpreisen nicht. Und beim NÖN-Leopold auch nicht. Der hätte zwar 2020 schon seinen 21. Geburtstag gefeiert. Und hat statt dessen seine 21. Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Im kleinsten Kreis. Beim Mittagessen (noch vor dem Lockdown). Im Landeshauptfraubüro. Oder am Donauufer. Und ohne großen Applaus. Aber mit viel Glanz. Und mit noch mehr Respekt. Die Träger des großen Preises der NÖN sind zwar keine Heiligen. Aber Helden. Einige Stars. Manche Legenden. Alle Vorbilder.

„Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind Menschen, die mehr leisten, als sie müssen, Vorbilder für uns alle“, betonen die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger, warum der NÖN-Leopold 2020 auch ohne große Gala eine besondere Bedeutung hat. Vergeben wurde der NÖN-Leopold 2020 in sieben Kategorien, von C wie Courage bis Z wie (Unsere) Zukunft.

Einer davon, ein ganz besonderer, ging heuer nach Annaberg, wo Trainer-Legende und Handball-Star Gunnar Prokop seinem NÖN-Ehren-Leopold einen Platz neben der Olympiamedaille von Gattin Liese versprach.

Ein anderer, der NÖN-Leopold in der Kategorie Kultur, ging heuer nach Pöchlarn, wo das Elternhaus von Film- und Fernseh-Star Ursula Strauss steht und wo die heutige Filmakademie-Präsidentin ihre erste Rolle spielte – im Krippenspiel.

Und die anderen fünf? Gingen unter anderem an vier Lebensretter. Die, Angela Klier, Peter & Karin Unger und Franz Maderner , haben im Weinviertler Hatzenbach den verunglückten Alexander Neunteufel aus seinem brennenden Auto gerettet. Und dafür den NÖN-Leopold 2020 in der Kategorie Courage bekommen.

In der Kategorie Engagement werden auch Leben gerettet – nicht nur mit dem Feuerlöscher, sondern vor allem mit unermüdlichem Einsatz. Damit kämpft der Mostviertler Verein Sirius seit neun Jahren – für alleinerziehende Mütter und für rasche, regionale Hilfe.

In der Kategorie Wirtschaft vergab die Fachjury den NÖN-Leopold an das St. Pöltner Familien-Unternehmen Klenk & Meder . Den Preis nahm Herbert Klenk jun. entgegen, dessen Vater Herbert gemeinsam mit Helmut Meder vor über 50 Jahren einen Zwei-Mann-Betrieb in der St. Pöltner Innenstadt gründete. Mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 114 Millionen Euro ist Klenk & Meder heute das größte private Elektro- und Haustechnikunternehmen Österreichs.

Der zweite NÖN-Leopold in der neuen Kategorie Wissenschaft ging an Martha Keil . Seit 2004 ist sie Leiterin des Instituts für Jüdische Geschichte Österreichs in St. Pölten. Unermüdlich bemüht sie sich, die wissenschaftlichen Erkenntnisse ihren Landsleuten nahezubringen – mit Erfolg, wie auch NÖN-Herausgeberin Gudula Walterskirchen betont: „Martha Keil ist ein Vorbild dafür, wie man Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen erreichen, berühren und begeistern kann.“

Und die Kategorie „Unsere Zukunft“, in der die NÖN-Chefredaktion das vorbildlichste Schul-Projekt des Jahres kürt, ging 2020 an die Tourismusschule St. Pölten . Auf Grundlage mittelalterlicher Rezepte kreierte die 2A-Klasse mit heimischen Zutaten einen „Leopold-Snack“.

„Eine tolle Idee, die Brücke vom Mittelalter in die Gegenwart zu schlagen, und ein wichtiger Beitrag für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die als „NÖN-Schul-Leopold-Patin“ die erste Gratulantin war.