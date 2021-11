NÖN-Leopold für Opernsängerin Daniela Fally: „Eine ganz große Ehre“

Daniela Fally aus Pottenstein, geboren am 1. Februar 1980, beendete im Juni 2005 ihr Gesangsstudium mit Auszeichnung an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst. Zuvor hatte sie ein Theaterwissenschaftsstudium, eine Musicalausbildung und eine private Schauspielausbildung mit abschließender Bühnenreifeprüfung (mit Auszeichnung) absolviert. Schon seit ihrem 19. Lebensjahr stand sie immer wieder auf der Bühne, anfangs als Schauspielerin, später in Musicals und schließlich als Opernsängerin. Sie gewann einige Preise.