Ich glaube übrigens auch vom Kanzler nicht, dass der jemals in einer Ausstellung oder in einem klassischen Konzert war, er wirkt hier in vielen anderen Bereichen sehr ahnungslos. Bitte weiter so kritisch und letztlich moralisch so okay, es ist ganz wichtig!

Hans Hagen, Hottenroth

Leserbrief zum NÖN-Artikel „ Die blauen Probleme mit dem Theater“ von Thomas Jorda in der Woche 28/2018