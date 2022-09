Styropor und Bäume haben viel gemein

Der Obmann des Vereines zur Förderung des Waldes, Gerhard Blabensteiner, hat sich in den Zwettler NÖN vom 10.08.2022 für Dämmmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen ausgesprochen, da es angeblich nur wenig Herstellungsenergie benötige und Styropor als Sondermüll zu entsorgen sei.

Dies darf nicht unkommentiert bleiben: Zunächst sollte man wissen, dass beispielsweise Holzfaserdämmplatten nicht nur aus Holz bestehen, sondern auch Paraffin, Weißleim, Aluminiumsulfat, Stärke, Flockungsmittel, Latex und Soda enthalten. Insgesamt sind das bei einer Fassadendämmplatte 19,6 kg/m³ an Zusatzstoffen. Im Vergleich dazu liegt die Rohdichte von Styropor bei nur 15-18 kg/m³.

Es mag für viele überraschend sein, dass Holzfaserdämmplatten bei der Herstellung mehr fossile Ressourcen benötigen als Styropor-Dämmplatten. Aber es gibt noch weitere wichtige Öko-Parameter, wie den Treibhauseffekt oder die Versauerung. In einer vom ifeu-Institut und naturplus durchgeführten Studie über die ganzheitliche Bewertung von verschiedenen Dämmstoffalternativen wurde festgestellt, dass Styropor-Dämmplatten am umweltverträglichsten sind.

Punkto Entsorgung gilt es festzuhalten, dass es für Styropor am Ende der sehr langen Nutzungsdauer mehrere, ökologisch und ökonomisch vernünftige Möglichkeiten der Nachnutzung gibt.

Eine Variante ist die bloße Wiederverwendung der Dämmplatten. In den meisten Fällen jedoch werden Styropor-Abfälle mechanisch recycelt oder zur Energierückgewinnung eingesetzt. Eine besonders innovative Verwertungsmethode stellt das lösemittelbasierte Recycling dar. Styropor und Holz könnten nicht unterschiedlicher sein, aber eine Gemeinsamkeit gibt es dennoch: Ein mit Styropor gedämmtes Einfamilienhaus spart pro Jahr ca. 4.800 kg CO2 ein, das ist so viel wie 400 Bäume an CO2 binden.

Dr. Clemens Demacsek

Güteschutzgemeinschaft

Polystyrol-Hartschaum

